BBB 25: Diego Hypolito detona Vinícius após uso do termo ‘pomba suja’

Diego Hypolito e Vinícius Nascimento - Foto: Reprodução | TV Globo

Diego Hypolito decidiu ressuscitar a polêmica que surgiu após Vinícius Nascimento usar o termo ‘pomba suja’ em uma conversa no BBB 25. O ex-ginasta voltou a falar sobre o assunto ao conversar com Guilherme Albuquerque e criticou a atitude do baiano com Eva Pacheco e Renata Saldanha.

O tema foi assunto de uma conversa que aconteceu na madrugada desse sábado, 22, durante uma festa do reality. Diego disse que não gostou da forma como Vinícius falou para se referir às dançarinas.

“Eu não estou contente com essa fala, não estou. Isso é meu. Porque eu jamais faria, nem em um momento de fúria… Porque, quando você coloca uma fala que as pessoas não têm conhecimento, você dá pauta para ter”, disse.

Guilherme concordou com o atleta e revelou que também não gostou da maneira com a qual o baiano agiu. “Abertura para outro entendimento”, respondeu.

Na sequência, Hypolito falou que não gostaria de ser alvo da expressão. “Ser chamado de pombo ou pomba, tanto faz, eu não sei qual a diferença, mas eu não ficaria nem um pouco contente em escutar isso de nenhuma das maneiras”, completou.