O que é "pomba suja"? Baiano famoso explica gíria usada no BBB 25

Vinicius causou polêmica com comentário no BBB 25 - Foto: Reprodução | Globoplay

O Sincerão do BBB 25 desta semana está rendendo assunto. Uma da maiores polêmicas da dinâmica ocorreu quando Vinícius utilizou a expressão "pomba suja" para se referir a Eva e Renata, nesta segunda-feira, 17.

As duas bailarinas ficaram revoltadas com o baiano, que chegou a pedir desculpas para elas. O termo também reverberou entre os internautas nas redes sociais.

O Lucas Pizane, ex-brother do BBB 24, explicou ao Gshow, que a gíria utilizada na Bahia está relacionada à confiança.

"Pombo sujo é alguém que não é confiável, uma pessoa que, aparentemente, está no caminho errado das coisas, uma pessoa que a gente não se mistura, até porque está sujo e a gente não quer se sujar também", falou.

"Esse é o significado da expressão que a gente costuma usar lá na minha amada Bahia”, explicou ainda Pizane.

Depois de causar confusão, Vinícius se desculpou, mas Renata fez questão de resgatar o momento após o programa e pediu: "Não leve as nossas discussões como Aline leva, por favor? Porque já não basta ela ficar adjetivando coisa baixa, você me chamar daquilo no meio de um ao vivo. Eu nunca chamei você nem de feio, por favor".