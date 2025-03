BBB 25: Renata acusa Vinícius de chamar ela de 'pomba suja'

Renata detalhou o que ouviu - Foto: Reprodução | TV Globo

A tensão no BBB 25 aumentou após o Sincerão desta segunda-feira, 17. Em conversa com Eva, Renata afirmou ter ouvido Vinícius chamá-las de "pombas sujas" durante a transmissão ao vivo do reality.

A sister perguntou à aliada se ela também escutou o comentário. "Você escutou ele chamando a gente de pomba suja?", questionou. Eva, surpresa, disse que não. "Não. Pomba suja? Nem escutei. Que horas foi isso?", respondeu.



Renata insistiu que a fala aconteceu no momento da dinâmica. "Na hora do ao vivo. A gente sentada." Apesar disso, Eva reforçou que não percebeu a ofensa.

Tentando explicar a situação, Renata detalhou o que ouviu. "Ele pegou e falou 'olha essa pomba suja' e eu falei 'não leve a conversa pra esse nível e não adjetive a gente ruim'. Aí ele falou 'vocês chamaram a gente de burro', e eu falei 'eu não'. E o João Gabriel falou 'fui eu' e ele 'desculpa'."

João Pedro também comentou sobre a atitude de Vinícius e revelou outro momento da discussão. "Meu irmão falou assim 'não fala assim com as meninas, não'. E ele disse 'mas você chamou o Guilherme de burro'. Meu irmão respondeu 'mas eu pedi desculpas'. Aí ele [Vinícius] falou 'então desculpa'."

A situação gerou debate dentro da casa e aumentou ainda mais o clima de rivalidade entre os brothers.