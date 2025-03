Vilma detona Aline após Sincerão do BBB 25: "Não é uma pessoa do bem"

Aline também demonstrou que pretende manter distância - Foto: Reprodução | TV Globo

Após o intenso Sincerão da noite desta segunda-feira, 17, no BBB 25, Vilma abriu o jogo sobre sua relação com Aline Patriarca. Em conversa com aliados no Quarto Fantástico, a sister revelou que já vinha evitando a policial militar e mencionou o relacionamento prévio entre ela e seu filho, Diogo Almeida.

"Ele [Diogo] escolhe quem ele quiser. Eu não tenho acesso a nada. Ele só me apresenta e acabou. Mas aqui foi diferente. Ela não é uma pessoa do bem", disparou Vilma.



A sister afirmou que pediu "aos anjinhos" para afastá-la de Aline e que sentia um desconforto com a aproximação da rival. “Não estava querendo nem que ela se aproximasse muito de mim, porque eu sabia que existia alguma coisa. [...] Fiquei até com dor de cabeça, porque preferia que não tivesse aquele vínculo”, confessou.

Eva, uma das emparedadas da semana, aconselhou Vilma a cortar qualquer contato. "A senhora corta", sugeriu. Vilma concordou e reforçou sua opinião sobre Aline. "Ela não merece ele, não", afirmou sobre seu filho. Quando Eva brincou que Aline poderia ser sua nora, Vilma foi direta: "Deus me livre".

Durante a dinâmica, Vilma deu a placa de Jogo Sujo para Aline e a acusou de articular contra Diogo. "Você e Vinícius fizeram trapaça para confundir a mente de Diogo. Deixou ele descontrolado porque ele estava mantendo o equilíbrio dele. Vocês mentiram. Vocês inventaram para queimar a imagem dele", acusou.

Por sua vez, Aline também demonstrou que pretende manter distância. Em conversa com Vinícius, a sister afirmou: "É isso, faz parte. É até bom, porque aí já não me mantenho próxima. Você sabe que não sou a pessoa que forço nada".