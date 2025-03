Diego Hypolito desabafa sobre sua sexualidade: “Nunca lidei bem”

Ex-ginasta revelou que nunca lidou bem com o tema - Foto: Reprodução | TV Globo

Diego Hypolito fez um desabafo sobre a sua sexualidade em conversa com Vitória Strada no BBB 25, na madrugada deste sábado, 25. O ex-ginasta revelou que nunca lidou bem com o tema.

“Você sabe que o meu maior tabu, da minha vida, foi a minha sexualidade, né? Porque eu nunca lidei bem com a minha sexualidade, comigo mesmo”, disse Diego.

Ele seguiu: “E não é pelas pessoas. Eu nunca consegui me compreender, e eu sempre compreendo as outras pessoas. Mas eu sempre tive um bloqueio gigante comigo e ainda considero que eu tenho”.

Na oportunidade, Diego falou sobre a relação dele com a mãe, que segundo ele, é próxima. Ele afirmou que foi um problema quando precisou “mentir” sobre quem era. O brother explicou que teve a ajuda de um ex-namorado para lidar com o assunto e que o ajudou a se assumir para a sua mãe.