Diego Hypolito buscava amor no Tinder antes de entrar no 'BBB 25'

Print de Diego no perfil - Foto: Reprodução

Aos 38 anos, o ginasta e agora participante do "BBB 25", Diego Hypolito, sempre manteve sua vida amorosa em sigilo, longe da atenção do público. Seu único relacionamento amplamente conhecido foi com um advogado do Maranhão, Marcus Duarte, com quem viveu uma relação significativa no passado.

O romance, que durou quase três anos, começou em 2018 e foi confirmado pelo próprio Diego em entrevista ao jornal Extra no ano seguinte. “Estamos juntos há dois anos e já dividimos o mesmo teto. Ele é mais reservado, enquanto eu sou o esquecido das datas especiais”, revelou o atleta na ocasião.

Apesar da felicidade compartilhada, o casal enfrentou a crueldade de comentários homofóbicos nas redes sociais. Em uma postagem de Diego ao lado do namorado, uma seguidora comentou que "homossexualidade é modismo e/ou doença mental". Diego, com serenidade, respondeu: “Não, infelizmente não é modismo. E, se você acredita que é uma doença, quem sou eu para provar o contrário? Mas isso não faz de mim uma pessoa ruim. Pelo contrário, enfrentarei o ódio com amor. Pecado é pecado, mas quem somos nós para julgar? Devemos ajudar, se é que há algo a ser ajudado.”

A relação chegou ao fim em 2020, marcando o início de uma nova fase para Diego. Pouco antes de sua entrada no "BBB 25", ele tentava encontrar um novo amor por meio do aplicativo de namoro Tinder. O perfil, porém, foi desativado após a informação de sua participação no reality vazar.

No app, Diego exibia seu lado descontraído, compartilhando fotos sem camisa que destacavam seu físico, além de revelar seus interesses por praia, família, animais e risadas. Ele também mencionava ser apaixonado por teatro, esportes e música, além de manter uma rotina regular de treinos de musculação.