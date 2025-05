BBB 25: Finalistas são definidos; saiba quem pode ganhar o prêmio

Os brothers estão disputando o prêmio milionário - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Os três finalistas do BBB 25 foram definidos na noite deste domingo de Páscoa, 20. Vitória Strada foi a última eliminada do reality show, deixando as vagas livres para Renata Saldanha e João Pedro, que se juntaram a Guilherme na disputa pelo prêmio de mais de 2 milhões de reais, que acontece na próxima terça-feira, 22.

A ex-atriz global, que entrou no programa acompanhada do melhor amigo Matheus, foi eliminada com 54,52% dos votos. Já João Pedro recebeu 38,92% e Renata recebeu apenas 6,56%.

Nas redes sociais, internautas já revelaram suas torcidas e a principal disputa pelo prêmio está entre Renata e Guilherme. Nas enquetes, os brothers aparecem em posições acirradas

Recentemente, duas ex-participantes do reality show declararam apoio a Renata, reforçando que ela deveria vencer o programa. “A Renata que merece ganhar o BBB 25”, escreveu Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, em seu perfil da rede social ‘X’, o antigo Twitter.