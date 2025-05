Relembre 7 brigas que marcaram o BBB 25

As brigas marcaram a história do BBB 25 - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Faltando poucos dias para a final do BBB 25, que acontece na próxima terça-feira, 22, os telespectadores já estão nostálgicos com o programa. Em sua 25ª edição, o reality show foi marcado por diversos momentos marcantes, como beijos, provas do líder, eliminações e brigas.

Pensando nisso, o portal A Tarde reuniu as sete brigas mais icônicas do programa este ano, dentre elas a da baiana Aline Patriarca com João Gabriel, um dos irmãos gêmeos goianos, que acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de memes.

Além de outra briga da polícia militar com as dançarinas Eva e Renata, que também gerou outro bordão famoso dito por ela, que tem feito sucesso em eventos da TV Globo após sua saída do reality show.

Confira:

1- Berimbau um cacete

A briga mais marcante do BBB 25 foi protagonizada por ninguém menos que Aline Patriarca durante o quadro ‘Sincerão’, que costuma colocar os brothers para falarem verdades na cara um do outro. Na ocasião, a polícia militar escutou João Gabriel falar a palavra “berimbau”, mas na verdade o rapaz disse que ele era um “menino bão”, fazendo que com ela falasse: “berimbau um cacete rapaz”.

2- Almoço com fofoca

Outra briga marcante do programa foi causada pela própria produção, que levou Renata e Eva para um almoço com Guilherme e Delma, fazendo com que as bailarinas falassem mal de todos os colegas de confinamento. Entretanto, o que elas não sabiam é que eles estavam assistindo tudo ao vivo, causando uma grande confusão.

Eva e Renata x Giovanna no maior embate sobre a conversa do almoço exposta! 🔥😱 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/lYoBYGH3rq — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 30, 2025

3- Eu quero ouvir risada

Outra briga protagonizada por Aline foi com as bailarinas Eva e Renata. O clima entre as moças esquentou após Vinicius atender o Big Fone e colocar Eva e Maike diretamente no paredão. Irritada, Aline alegou que as rivais e o rapaz estavam rindo dela minutos antes e fez uma provocação.

“Isso, amor, dá risada com a pulseira no braço. Agora eu quero ouvir sua risada”, disse Aline. “Ela acha que tudo é sobre ela”, disparou Eva. “Bora, eu quero ouvir risada para dar risada junto. Estava todo mundo gargalhando”, reforçou a PM.

4 - Um bosta

Outra grande discussão que ficou marcada no programa foi a de Diogo Almeida com Gracyanne Barbosa. A ex-mulher do cantor belo “soltou os cachorros” em cima do ator e o detonou durante o Sincerão, alegando que Aline Patriarca mereceria se relacionar com um cara melhor do que ele na casa.

“Eu admiro ainda, você tem pontos que eu admiro, mas como homem, eu não admiro. Como homem, você não defende a mulher, eu acho um bosta, atitude de merda. Depois que você ganhou o carro, eu fiquei feliz. Eu ficaria feliz por qualquer pessoa”, disse ela durante a discussão.

Gracyanne deu a placa de “covarde” para o Diogo e nossa musa HABLOU, não é mesmo? 🔥



Por fim, Ana Paula e Naiara deram plaquinhas “mandou bem” para Gracyanne.



O que acharam?



📲: Reprodução/ Globoplay#TeamGra #BBB25 pic.twitter.com/xxGSECoToT — Gracyanne Barbosa 🥚 (@GraOficial) February 25, 2025

5 - Briga de idosas

Uma confusão que rendeu diversos memes nas redes sociais foi a das idosas da casa: Dona Vilma e Dona Delma. As duas tiveram alguns embates durante o programa e trocaram farpas ao vivo no Sincerão.

“Dona Vilma é planta porque está sempre indo na onda dos meninos e vota em quem os meninos querem”, disparou Delma. Irritada, Vilma retrucou a escolha: “Como é que você me bota na planta?”. Sem papas na língua, Delma seguiu provocando a rival. “Eu tenho que botar a senhora em algum lugar, então é planta! Vou regar pra crescer!”, alfinetou.

“Toda vez você me bota. Eu te coloquei em alguma palavra dessa aqui? Você mesma fala que eu não sou planta. Quantas vezes você falou pra mim 'Vilma, você não é planta, você é muito forte, você é isso e aquilo' e não perde oportunidade para me colocar no Sincerão”, desabafou Vilma, visivelmente incomodada.

“Bote o óculos pra não entrar na boca”



DONA DELMA SEM PACIÊNCIA COM VILMA JÁ 🆘 pic.twitter.com/IvYBfY6BDp — titia black urach 🌹 (@titiasuspensa) April 1, 2025

6 - Mentirosa

Outra confusão protagonizada por Dona Vilma foi com Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne. A jovem criticou as atitudes da idosa dentro da casa e a chamou de mentirosa, causando um atrito entre elas.

“Pegar na mão de alguém e dizer: 'Não queria ter votado em você'... Não precisa disso! Teve opção de votar, votou. Agora quer pagar de boa moça pra casa inteira, pedindo desculpa pra todo mundo? Me perguntou se eu estava chamando a senhora de mentirosa. Sim, afirmei que estava. Por isso dei o Queridômetro de mentirinha hoje”, explicou Giovanna durante o Sincerão.

“Não ando mentindo para ninguém. Na dinâmica, eu sugeri Camilla e Thamiris porque precisava indicar grupos. Eu não votei na Camilla, e minha fala se referia àquele primeiro momento, não à dinâmica. Ela me chamou de mentirosa três vezes e ainda finge que é boazinha!”, reagiu Vilma.

Dona Vilma mandando a Giovanna calar a boca 🗣️ #BBB25. pic.twitter.com/q1cKOh3Tvj — kah (@kabiscoiteira) February 4, 2025

7 - Fim da amizade

Última briga da lista, mas não menos importante, foi a que causou o fim da amizade de Vitória Strada com as irmãs Camilla e Thamiris. Aa cariocas brigaram com a ex-atriz global após ela não seguir a linha de pensamento delas na hora de votar.

As três acabaram gritando umas com as outras e Vitória reclamou da falta de espaço para falar, já que era sempre interrompida pelas moças. O atrito seguiu rolando e a dupla parou de falar com a artista, mas foram eliminadas pouco tempo depois.