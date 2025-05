Guilherme revela plano de vida após BBB 25: “Quero ser pai”

Guilherme abriu o coração em um bate-papo com Vitória Strada - Foto: Reprodução | TV Globo

A dois dias da grande final do Big Brother Brasil 25, o clima de expectativa tomou conta da casa, e os participantes têm refletido sobre a vida pós-reality. Guilherme, um dos finalistas, emocionou ao revelar um plano pessoal que carrega com carinho: o desejo de ser pai.

Durante uma conversa na madrugada deste domingo, 20, no Quarto Anos 50, o pernambucano abriu o coração em um bate-papo com a colega Vitória Strada. Ele compartilhou sua forte ligação com a fé e a espiritualidade, destacando como as orações o ajudaram a concretizar sonhos ao longo da vida.



“O BBB era um dos planos e tem outros que eu quero muito completar ainda. Mas muitas coisas da minha vida aconteceram direitinho. Eu dizia que queria ser pai logo depois que eu saísse do BBB. Quero curtir, pelo menos, mais uns dois anos e ser pai”, contou Guilherme.

Curiosa, Vitória quis saber se ele recebia respostas por meio de sonhos. O brother confirmou e relembrou o início de sua relação com a esposa Letícia, afirmando que foi fruto de um pedido feito em oração.

“Eu orava para Deus e pedia. Não características físicas, mas, eu pedia uma pessoa do jeito que ela é. Do mesmo jeitinho”, disse. “Letícia é uma das pessoas que sabe o quanto essa intimidade que eu tenho com Deus é muito forte. Porque muitas coisas eu dizia: 'Vai acontecer isso, isso e isso. Estou pedindo muito para Deus, estou pedindo com tanta fé, que vai acontecer'. E, aí, acontecia”.