Diego Hypólito confessa furto de objetos do BBB: "Peguei tanta coisa"

Ginasta revelou ter levado escondido alguns objetos da casa do BBB - Foto: Reprodução | Instagram

Diego Hypólito, penúltimo eliminado do Big Brother Brasil 25, divertiu seus seguidores ao compartilhar, neste sábado, 19, um momento inusitado envolvendo o reality show. Com bom humor, o ginasta revelou ter levado escondido alguns objetos da casa do BBB e mostrou tudo em um vídeo publicado nas redes sociais.

“Eu peguei tanta coisa da Pantene. Não podia. Mas Globo, não pede para eu devolver”, confessou Diego, entre risos, ao mostrar uma verdadeira “coleção” de produtos de beleza usados durante o programa.



Mas os “souvenirs” não pararam por aí. Em clima descontraído, ele também exibiu uma caneca azul vintage, típica da louça utilizada no confinamento, e explicou por que fez questão de trazê-la com ele. “Globo, não me julga”, disse, brincando. “Porque me lembra meu avô, pai da minha mãe e ele tinha essas canequinhas assim.”

A revelação foi feita após Diego cumprir a tradicional maratona de compromissos que acompanha a saída de um ex-BBB. Ele deixou o reality com 59,77% da média dos votos e, mesmo fora da casa, segue conquistando o público com seu carisma e bom humor.

Eliminação

O ex-ginasta Diego Hypólito foi eliminado do Big Brother Brasil 25 a poucos dias da grande final. Medalhista olímpico e um dos nomes de destaque da temporada, ele deixou o reality após alcançar o Top 5, recebendo 59,77% dos votos em um paredão contra a professora de dança Renata (39,26%) e a atriz Vitória Strada (0,97%).

Ao longo do programa, Diego enfrentou seis paredões, foi castigado duas vezes com o temido “monstro” e conquistou uma vez a prova do anjo. Sua irmã, Daniele Hypólito, que também participou da edição, foi eliminada no último dia 5 em uma disputa acirrada contra João Pedro.

A grande final do BBB 25 está marcada para a próxima terça-feira, dia 22.