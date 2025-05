Fiuk fala de medo de ter vida vazada por Leo Dias: “Devendo uma grana”

Fiuk fez um desabafo - Foto: Reprodução | TV Globo

Fiuk fez um desabafo pessoal sobre o período em que participou do BBB 21. Em uma publicação feita em sua conta no X (antigo Twitter), o cantor falou sobre o sufoco financeiro que enfrentava antes de entrar no reality da Globo — e o medo que sentia de ter suas dívidas expostas enquanto ainda estava confinado.

“Só de pensar que nessa mesma data, há alguns anos atrás eu estava sendo cancelado por chorar em rede nacional no BBB dizendo que eu tinha vendido minha guitarra… Mas a verdade é que…”, escreveu o filho de Fábio Júnior.



Na sequência, Fiuk mencionou diretamente o colunista Leo Dias, contratado do SBT, ao falar sobre o receio de ver sua situação financeira se tornar alvo de manchetes: “Mas a verdade é que eu estava morrendo de medo do Leo Dias ter descoberto que eu estava devendo uma grana aqui fora e ter espalhado em um monte de perfil de fofoca”.

Segundo o artista, a preocupação não era apenas com as dívidas, mas com uma série de fatores que o pressionavam emocionalmente durante o confinamento. “O problema não era só eu estar devendo, era uma série de fatores que estavam me deixando louco lá dentro (qualquer dia eu falo sobre isso). Juntou um mix de emoções e eu decidi jogar com a verdade, vender minha guitarra. Vender minha guitarra era só um dos motivos que me fez chegar nessa situação", explicou.

Já em tom mais leve, Fiuk brincou sobre a repercussão do episódio e disse que está em um momento melhor. “Hoje em dia, graças a Deus eu estou bem melhor e espero conseguir contar para vocês tudo que aconteceu comigo, não sei se ainda estou preparado... É… to vendo que esse lance da guitarra não vai sair da cabeça de vocês mesmo… Tô até pensando em sortear uma guitarra pra vocês, mas pra isso eu acho que eu vou precisar vender outra guitarra [risos]".