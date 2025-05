Xuxa denuncia boicote de marcas a artistas que falam de política

Segundo Xuxa, muitas empresas exigem neutralidade de artistas em campanhas publicitárias - Foto: Reprodução | Instagram

Xuxa Meneghel fez um desabafo sobre os impactos que seu posicionamento político causou em sua relação com marcas e no ramo publicitário. Aos 62 anos, a apresentadora afirmou que perdeu contratos com marcas após decidir se posicionar abertamente sobre questões políticas e sociais.

“É um preço alto que a gente paga. Qualquer artista que escolhe não ficar em cima do muro e dar a cara para bater se prejudica. No meu trabalho, prejudica porque uma marca não quer, às vezes, ficar ligada a um artista que tenha escolhido um lado, seja esquerda ou direita", afirmou a eterna Rainha dos Baixinhos durante participação no WOW Podcast.



Segundo Xuxa, muitas empresas ainda exigem neutralidade de artistas em campanhas publicitárias, o que, para ela, é inaceitável. Apesar das perdas, ela garante que não se arrepende de ter se manifestado publicamente sobre temas como proteção animal, direitos das crianças e da população LGBTQIA+.

“Mas, para mim seria ruim [não se posicionar], porque eu não ia dar voz para os animais que não têm voz, para as crianças que são massacradas e não são ouvidas, não têm espaço. Eu não ia dar voz para os LGBT+ e eu já levantava essas bandeiras sem nem saber que eram bandeiras”, declarou.

Xuxa fala abertamente sobre calvície e revela transplante capilar

Xuxa Meneghel, conhecida como a eterna Rainha dos Baixinhos, revelou ter sido diagnosticada com alopecia androgenética — uma condição hereditária que causa calvície. Apesar de mais comum em homens, a doença também pode afetar mulheres, como foi o caso da apresentadora.

Para tratar o problema, Xuxa decidiu se submeter a um transplante capilar nos últimos meses. O procedimento consiste em realocar folículos capilares de regiões com maior densidade para áreas atingidas pela queda de cabelo, estimulando o crescimento de novos fios.