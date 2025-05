Renata avalia romance com Maike e diz: “Lá fora a vida é diferente”

Com a final do BBB 25 marcada para esta segunda-feira, 22 de abril, os últimos dias de confinamento têm sido de despedidas e reflexões. Em uma conversa descontraída no sábado, 19, Renata abriu o coração sobre o envolvimento que teve com Maike ao longo do programa.

A sister demonstrou cautela e maturidade ao falar sobre o que os espera fora da casa. “Para mim, isso é meio óbvio. [...] Eu acho que lá fora a vida é diferente, então têm outras coisas para conhecer, minhas e dele. Então acho que vai ter que existir esse momento de, lá fora, a gente se permitir outras coisas, ter uma nova conversa”, afirmou.



Apesar da ponderação, Renata não descartou a possibilidade de dar continuidade ao relacionamento com o brother. Em tom bem-humorado, ela lembrou os momentos que passaram juntos e como ele já a viu em diversas situações. “Mas eu não deixei de viver nada aqui dentro. E não tem mais muito o que eu mostrar, ele já me viu com geleca na cabeça, com pipoca, pó na cara, caindo no molho de tomate, ele já me viu de todos os jeitos”, brincou.

Renata chega a 1 milhão de seguidores no Instagram

Enquanto a disputa pelo prêmio do Big Brother Brasil 25 segue acirrada, Renata já tem motivo para comemorar fora da casa — e não tem nada a ver com dinheiro. Neste sábado, 19, a bailarina alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, consolidando-se como uma das participantes mais populares da edição.

A equipe que administra suas redes sociais celebrou a conquista com empolgação. “Uau, galera! Batemos 1 milhão de seguidores! Obrigada por todo apoio!”, publicou o perfil oficial, agradecendo o carinho do público.