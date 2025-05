5 amizades inseparáveis do BBB que acabaram após o programa

As duplas não conseguiram durar após o programa - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Parece que as promessas de “amigos para sempre” nem sempre são cumpridas após o fim do Big Brother Brasil. Algumas duplas inseparáveis dentro do reality show da TV Globo encerraram a amizade pouco tempo depois do programa, abalando alguns fãs.

Seja com a justificativa da distância, rotina ou propósitos de vida, os ex-participantes do reality não conseguiram manter as relações que criaram dentro da casa e acabaram se afastando de colegas com quem conviveram diariamente por alguns meses.

O portal A Tarde listou cinco destas duplas inseparáveis que infelizmente deram um fim a amizade e irmandade apresentada ao longo dos mais de três meses de programa.

Confira:

1 - Davi Brito e Isabelle Nogueira

Dupla finalista do BBB 24, Isabelle Nogueira e Davi Brito se conheceram durante a dinâmica ‘Puxadinho’ e não se separaram até o último dia de programa. A manauara defendeu o baiano durante diversos momentos importantes no jogo e foi a única aliada dele na casa.

Entretanto, os dois acabaram se afastando após alguns meses do fim do reality. Davi chegou até a conhecer o Festival de Parintins e prestigiar a amiga, em junho de 2024, mas depois deste dia o ex-motorista por aplicativo se envolveu em uma série de polêmicas e os dois não foram mais vistos juntos.

2 - Giovanna Pitel e Fernanda Bande

Conhecidas como a dupla do quarto, Fernanda e Pitel construíram uma verdadeira irmandade ao longo da 24ª edição do programa. As duas conversavam sobre tudo dentro da casa e sempre votavam juntas para decidir seus embates na casa, mas a amizade chegou ao fim meses depois do programa.

As duas chegaram até a apresentar um programa juntas no Multishow, chamado ‘Na cama com Pitanda’, mas parece que os bastidores das gravações não foram tão legais assim e abalou a relação das duas, que não fazem mais aparições juntas.

“Acho que teve essa expectativa do público, que a gente ficasse cada vez mais unida. Mas acho que a vida posicionou a gente em lugares separados. Mas não houve briga, nem desavença, nem nada disso”, disse Pitel durante uma entrevista.

3 - Bianca Andrade (Boca Rosa) e Flay

Outra dupla que era considerada inseparável, Flay e Bianca não seguiram com a mesma relação da porta do reality para fora. As duas se conheceram durante o BBB 20 e chegaram a se encontrar algumas vezes fora do programa, mas acabaram seguindo rumos diferentes.

“A gente era amiga, como irmãs. Acho que a vida afastou a gente, não sei explicar, não teve briga”, desabafou Flay durante uma entrevista recente ao podcast “PodCats”.

4 - Alane Dias e Beatriz Reis

Mais uma dupla formada no BBB 24, Alane Dias e Beatriz Reis também encerraram a parceria após o fim do programa. Quase finalistas da edição, as duas estavam sempre grudadas na casa mais vigiada do Brasil.

Em entrevista recente ao podcast “Camarote do Chico Barney”, Alane contou que a rotina foi o principal fator para o afastamento das duas. “Essa amizade foi uma amizade muito importante num momento muito especial. E eu realmente achei que ela ia permanecer aqui fora. E infelizmente, não. Mas ela ocupa um lugar muito especial no meu coração. Ela foi bem importante pra mim”, disse ela.

5 - Arthur Aguiar e Paulo André

Última dupla da lista, Arthur Aguiar e Paulo André também não permaneceram com a parceria construída ao longo do BBB 22. Um dos únicos aliados do campeão da edição, o atleta acabou se afastando repentinamente do rapaz após o fim do reality.

Sincero, Arthur contou que o amigo não respondeu sua mensagem o parabenizando pela nova carreira e lamentou o afastamento. “Vi que ele assinou um contrato muito legal com uma agência de modelo e mandei uma mensagem parabenizando, dizendo que tudo o que eu falei na casa era verdade, que realmente gosto muito dele, que é um cara legal, que gostaria de manter amizade, que me identifiquei e que ele me ajudou muito dentro do jogo”, disse ele no programa Altas Horas.

“Aí mandei meu número de telefone novo e deixei no tempo dele. Demorou um tempo, ele me respondeu, agradeceu e disse que estava recebendo muitas informações, que a cabeça dele estava muito bagunçada e que iria me chamar, mas até hoje não me chamou”, disparou.

“Respeito o momento dele. Só acho uma pena porque tudo o que eu entreguei para ele foi de verdade, e o que ele me entregou também foi de verdade. Acho muito ruim quando a gente acaba ouvindo o que vem de fora. Acho que a gente tem que ouvir mais o que tem no nosso coração. Ele é um cara que eu gosto muito, tanto ele, quanto o Scooby e o DG”, concluiu.