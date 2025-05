Vitória Strada faz reflexão após deixar o BBB

Vitória Strada deixou o BBB 25 no último paredão - Foto: Reprodução | TV Globo

Última eliminada do Big Brother Brasil 25, a atriz Vitória Strada fez um balanço da sua passagem pelo reality, nesta segunda-feira, 21, e pontuou o que levará de aprendizado da experiência.

Vitória afirmou que o maior legado do período em que viveu confinada na casa mais vigiada do Brasil é aprender a seguir sua intuição. Ela ainda disse que também passou a admirar sua 'força' e 'coragem'.

"Um dos maiores aprendizados é seguir minha intuição e confiar mais em mim. Eu acho que precisava dessas confirmações do quanto que eu sou forte, corajosa e do quanto que eu aprendi a me admirar ali dentro pela minha força. Isso é o que eu vou levar para a minha vida", afirmou em entrevista à TV Globo.

Final do BBB

Renata, João Pedro e Guilherme estão na final do BBB 25, que acontece nesta terça, 22.

O prêmio final para o vencedor do programa, que tem o baiano Davi Brito como atual campeão, é de R$ 2,7 milhões.