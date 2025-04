BBB25: Líder, Vitória Strada define indicação para o Paredão

Atriz não hesitou ao revelar sua indicação - Foto: Reprodução | TV Globo

A reta final do BBB 25 está cada vez mais intensa, e Vitória Strada já tem um alvo definido para o próximo Paredão. Após vencer a Prova do Líder na noite de quinta-feira, 3, a atriz não hesitou ao revelar sua indicação direta para a berlinda.

Durante uma conversa com Delma, ela confirmou sua escolha: “Eu vou indicar o João Pedro”, afirmou. A decisão não é por acaso — João já havia indicado Vitória algumas semanas atrás e, até agora, nunca enfrentou a votação do público.

O jogo está cada vez mais acirrado, com os participantes chegando ao Top 10 e o reality entrando no chamado "modo turbo", no qual eliminações acontecem com maior frequência.