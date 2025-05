Sem Davi, sem emoção: Raquel Brito alfineta bastidores do BBB 25

Segundo Raquel, o BBB 25 decepcionou em termos de narrativa e impacto - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A influenciadora baiana Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, fez um balanço sincero sobre a atual edição do reality, que chega ao fim na noite desta terça-feira, 22. Em entrevista à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, Raquel opinou que o BBB 25 não conseguiu repetir o sucesso da temporada anterior, principalmente por causa da ausência de um fator essencial: o "enredo".

"Não estou assistindo o BBB 25 porque não tem graça. Eu passei/assisti o BBB 24 todo, pois não tinha um dia que Davi me desse descanso. Eu acho que essa edição não teve um ADM (social media) que viveu a mesma intensidade que a gente. A gente não dormia direito", afirmou, fazendo um paralelo com a edição que consagrou seu irmão.

Segundo Raquel, o BBB 25 decepcionou em termos de narrativa e impacto: “não tem enredo e nem entretenimento”.

Torcida de Raquel Brito no BBB

Apesar de ter acompanhado o reality de forma mais discreta este ano, a influenciadora revelou que manteve sua torcida silenciosa para os baianos Aline Patriarca e Vinicius — ambos já eliminados. Agora, com a final formada por Guilherme, João Pedro e Renata, Raquel declarou seu apoio:

"Eles se sobressaíram muito, mas é baiano, está no sangue, não tem para onde correr. Eu gostei do jogo que Aline Patriarca e Vinicius fizeram, mas esse ano preferi descansar e tem coisas que não peguei... Eu torcia muito, sabe? Hoje, não exponho minha torcida pra ninguém, torcida no off. O foco maior no programa era eles, mas, quando eles saíram, foi decaindo, e agora está muito pior. A única pessoa agora que estou torcendo para ganhar é o Guilherme", concluiu.