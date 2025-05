BBB 25: Dona Delma faz pedido inusitado a Guilherme na final

Dona Delma mandou uma mensagem para o finalista - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Dona Delma protagonizou um momento divertido durante a final do BBB 25, na noite desta terça-feira, 22. A dona de casa mandou um recado especial para o genro, Guilherme, e fez um pedido inusitado ao rapaz.

“Vamos ver se agora quando sair tu me dá um neto, é rapidinho”, pediu ela, falando sobre o relacionamento do rapaz com sua filha, Letícia, que já dura mais de seis anos, mas só foi oficializado em 2023.

Os dois se conheceram na faculdade de fisioterapia e ficaram juntos desde então. Entretanto, o casal já passou por um término antes da cerimônia de casamento, que aconteceu em agosto.

Vale lembrar que Guilherme está disputando o prêmio de R$ 2,75 milhões contra Renata Saldanha e João Pedro. Segundo parciais de enquetes, a briga será acirrada entre o rapaz e a bailarina.