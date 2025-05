BBB 25: Renata é a 25ª campeã do reality show

Renata conquistou a maioria dos votos do público e venceu o programa - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Renata Saldanha provou que os números das enquetes estavam corretos e se tornou a grande campeã do BBB 25. A bailarina cearense venceu a disputa contra Guilherme e João Pedro, conquistando 51,90% dos votos dos telespectadores da TV Globo.

O anúncio da vitória da loira foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt em um discurso emocionante, que destacou os principais pontos fortes da sister, que entrou no programa acompanhada de sua melhor amiga, a também bailarina Eva Pacheco.

Renata conquistou o prêmio de R$ 2,72 milhões, que foi aumentando gradativamente ao longo das dinâmicas realizadas por um dos patrocinadores do programa. Ela também levou um carro 0 km para casa, como parte da premiação pela conquista do 1º lugar.

Trajetória de Renata

Natural de Fortaleza, capital do Ceará, Renata entrou no reality show através do grupo ‘Pipoca’, que reúne os participantes anônimos que foram selecionados através da inscrição tradicional do programa.

A loira chegou na casa mais vigiada do Brasil acompanhada da melhor amiga Eva, com quem conquistou a liderança na primeira prova de resistência do reality show, garantindo uma imunidade logo no começo do programa.

Eva e Renata são a última dupla a deixar a Prova de Resistência do #BBB25 após eliminação de Aline e Vinícius! #RedeBBB pic.twitter.com/eHJquLyzJ8 — Big Brother Brasil (@bbb) January 14, 2025

As duas também protagonizaram alguns desentendimentos na casa e um dos momentos mais marcantes, que aconteceu durante a dinâmica do ‘Almoço Fifi’. Na ocasião, as bailarinas tiveram suas conversas expostas para os outros colegas de confinamento, causando uma confusão generalizada.

Embate com Aline

Ainda falando sobre as confusões, Renata se tornou rival de Aline Patriarca. A cearense e a baiana protagonizaram diversas discussões ao longo da edição do programa, com direito a dedo na cara e apelidos nada carinhosos.

Um dos apelidos recebidos por Renata foi o de ‘Surucucu’, uma espécie de cobra venenosa, natural da América Latina. A treta acabou virando meme nas redes sociais e motivo de discussões entre as torcidas de ambas.

O embate entre elas seguiu até a saída de Aline, que foi eliminada com 51,73% dos votos, em um Paredão disputado contra Maike e o ex-ginasta olímpico Diego Hypólito.

Vitrini do Seu Fifi

Outro momento marcante na trajetória de Renata foi quando a dançarina foi escolhida para participar da dinâmica ‘Vitrini Do Seu Fifi’, onde pode sair da casa e estar em contato com o público em uma casa de vidro, localizada em um shopping do Rio de Janeiro.

Durante sua saída, a jovem pode ter contato com diversas informações externas, mudando sua forma de analisar o jogo. Ela compartilhou boa parte dessas informações com os aliados e jogou algumas verdades na cara de outros, causando uma confusão.

Em seu retorno, a sister fez questão de alfinetar Aline Patriarca, gritando a frase: “A Surucucu voltou!”, fazendo referência ao apelido dado pela rival, que foi citado anteriormente na matéria.

Romance com Maike

Próximo da reta final do programa, Renata se envolveu em um breve affair com Maike. A loira cedeu à insistência do colega de confinamento e trocou beijos com ele durante uma festa organizada por um dos patrocinadores.

Os dois seguiram trocando beijos e carícias até a saída do rapaz, que chegou a ser acusado de agredir Renata durante uma brincadeira. Na ocasião, Maike mordeu o braço da amada e puxou o cabelo dela, o que não foi bem visto pelos internautas e telespectadores.

Apesar dos pedidos de expulsão nas redes sociais, o rapaz seguiu no jogo e foi eliminado no dia seguinte, recebendo 49,12% dos votos durante o Paredão.