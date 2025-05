BBB 25: Karol Conká esclarece ausência em final do reality

Karol Conká foi a participante mais odiada do BBB - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Karol Conká quebrou o silêncio e esclareceu sua ausência durante o show dos ex-BBBs na grande final do BBB 25, na noite desta terça-feira, 22. A cantora fez um post em seu perfil do ‘X’, antigo Twitter, e contou que foi convidada pela produção da TV Globo, mas precisou recusar.

“Pessoal, vi que alguns estão sentindo a minha falta nessa final. Eu recebi o convite, sim. Infelizmente não pude estar presente por incompatibilidade de agenda. Agradeço imensamente ao @bbb pelo carinho e lembrança”, escreveu ela.

Pessoal, vi que alguns estão sentindo a minha falta nessa final. Eu recebi o convite, sim. Infelizmente não pude estar presente por incompatibilidade de agenda.

Agradeço imensamente o @bbb pelo carinho e lembrança. 💙 — Karol Conká (@Karolconka) April 23, 2025

Vale lembrar que Karol é a maior recordista em rejeição da história do Big Brother Brasil. Ela foi eliminada do BBB 21 com 99, 17% dos votos e foi duramente criticada pelos internautas após apresentar uma postura ácida com Lucas Penteado e Juliette Freire.

Show dos ex-BBBs

O show dos ex-BBBs fez parte da comemoração do aniversário de 25 anos do reality show. A TV Globo convidou cantores que fizeram parte da história do programa ao longo dos anos para se apresentar em dupla.

As duplas escolhidas foram: Fiuk e Naiara Azevedo, Gabi Martins e Rodolffo, Arthur Aguiar e Pocah, Wanessa Camargo e Aline Wirley, Marvvila e Maria, Flay e Projota, Juliette e Paulo Ricardo.