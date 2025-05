BBB 25: Renata é ‘largada às traças’ após ganhar prêmio; entenda

Renata Saldanha foi a grande campeã do BBB 25 - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Renata Saldanha passou por uma situação inusitada após conquistar o prêmio do BBB 25, na madrugada desta quarta-feira, 23. A bailarina foi esquecida no jardim da casa do reality pela produção do programa.

O momento foi registrado pelos apresentadores Ana Clara Lima e Ed Gama, que informaram a produção sobre o ocorrido. “Gente, a campeã aqui ó! Alguém pode dar auxílio? Ela ganhou o Big Brother aqui agora ó”, disparou a ruiva, que participou do BBB 18.

O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas, que se dividiram entre se compadecer com a situação da moça e afirmar que ela mereceria isso, afirmando que Guilherme é quem deveria ter ganhado o programa.

“Bem feito, o verdadeiro campeão foi o Guilherme!”, escreveu uma. “Deve ser muito difícil ter que ACEITAR que a vencedora não foi quem vocês gostariam, né?!”, debochou outro. “Dou 1 semana para ser esquecida pela torcida que fez dela campeã”, reforçou um terceiro.