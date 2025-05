Juliette passa mal em show de Lady Gaga; saiba o que ela teve

Juliette marcou presença no show de Lady Gaga - Foto: Divulgação | Globo

A cantora Juliette revelou que passou mal durante o show de Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 3. A campeã do BBB 21 teve crise de ansiedade e não parava de chorar. A famosa usou o Instagram para explicar o que aconteceu e disse que estava bem.

“Para quem está perguntando se estou bem porque viu que passei mal ontem, tive uma crise de ansiedade. Já tive algumas vezes, antes e depois do BBB. Eu fico sufocada e vai faltando ar. Quando entendi que estava tendo isso, fiquei mais desesperada ainda porque entendi que estava em público. Fiquei: ‘Meu Deus, o que eu vou fazer?’ Não tinha para onde sair, fui para uma paredezinha”, começou.

Sobre o vídeo que viralizou enquanto ela estava chorando, Juliette explicou que estava tentando respirar e se acalmar quando uma mulher a filmou. “Eu disse: ‘Moça, por favor, estou passando mal, não posta isso não’. Ela apagou e pronto. A galera do evento estava comigo me acalmando, tomei uma água e fiquei bem. Mas a moça me filmou de longe já recuperada. Depois fui aproveitar”, detalhou.

A famosa revelou que essa não foi a primeira crise e que tenta tratar a situação na terapia. “Não é constante, mas tenho. Não consigo fazer uma sauna, não consigo dormir de brinco e de colar… Se eu estiver em um lugar, sempre procuro uma porta e uma saída. Preciso ter a sensação que tenho como sair”, encerrou.

Juliette vai casar?

Juliette abriu o coração e falou sobre seu casamento com Kaique Cerveny. Noiva do atleta de crossfit, a campeã do BBB 21 concedeu uma entrevista à revista ‘Quem’ e contou que não pensava em se casar um dia.

“Eu nunca sonhei casar dessa forma, tinha tantas coisas urgentes na minha vida que, confesso, não consegui sonhar com coisas românticas. Depois que eu fui me despreocupando com outras coisas urgentes, fui me dando o direito de sonhar”, disse ela.

A morena ainda reforçou que só se animou com a possibilidade de se vestir de noiva após conhecer o amado. “Quando eu conheci Kaíque, eu comecei a pensar mais sobre [casar], e senti felicidade em realizar isso. Não era um sonho de criança, mas é um sonho de adulto”, completou.

A famosa aproveitou para revelar alguns detalhes da cerimônia, que deve acontecer em 2026. “A gente tá começando a olhar as coisas. Onde seria, como seria, se no Nordeste, se seria por aqui [São Paulo], na praia, no campo, quando vai ser... A gente não começou a executar, não…”, disparou.

Os dois ficaram noivos em novembro de 2024, durante a festa de aniversário antecipada da ex-BBB. O pedido foi feito de uma forma bem intimista, com a presença de amigos e familiares da famosa.