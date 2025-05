Quantas pessoas estavam no show da Lady Gaga? Veja número oficial

Noite de sábado, 3, entrou para a história da música pop - Foto: Reprodução

Quantas pessoas estavam no show da Lady Gaga? A noite de sábado, 3, entrou para a história da música pop no Brasil. Lady Gaga reuniu uma multidão estimada em 2,1 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um show gratuito que parou a cidade. A estimativa da prefeitura superou as expectativas iniciais, que projetavam público semelhante ao do histórico show de Madonna em 2024.

A diva norte-americana não economizou na emoção. Visivelmente tocada, Gaga fez um discurso de agradecimento aos brasileiros, lembrando o carinho que recebe dos fãs do país e citando o cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio de 2017, quando foi diagnosticada com fibromialgia.

O espetáculo, que contou com produção visual de alto nível e mudanças de figurino impressionantes, percorreu várias fases da carreira da artista. Clássicos como Judas, Born This Way e Poker Face incendiaram a plateia, enquanto músicas mais recentes como Shallow, Abracadabra e Disease demonstraram sua versatilidade artística. O encerramento veio com Bad Romance, faixa que marcou o início da ascensão global da cantora.

Antes do show principal, Pabllo Vittar comandou o pré-show como DJ, aquecendo o público já aglomerado na orla de Copacabana.

Esta foi apenas a segunda vez que Lady Gaga se apresentou no Brasil. A primeira foi em 2012 com a turnê Born This Way Ball, que passou por Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Quantas pessoas no show da Madonna?

O show de Madonna em 2024 na Praia de Copacabana reuniu 1,6 milhão de pessoas e movimentou R$ 300 milhões na economia do Rio de Janeiro. Com a divulgação oficial, é visto que Lady Gaga atraiu uma multidão maior para as areias cariocas.