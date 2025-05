Traição? Lady Gaga teve suposto caso com ator casado do hit 'Shallow'

Bradley Cooper e Lady Gaga

Lady Gaga emocionou milhares de fãs nesta sexta-feira, 10, ao cantar "Shallow" no megashow gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro. O hit, trilha sonora do filme "Nasce uma estrela" (2018), foi o ponto alto da apresentação e gerou comoção nas redes sociais. Mas junto com a nostalgia, vieram à tona também antigas polêmicas ligadas à faixa.

Rumores nos bastidores de Hollywood

Na época do lançamento do longa, Lady Gaga e Bradley Cooper protagonizaram cenas intensas dentro e fora das telas. A química entre os dois foi tão forte que rumores de um affair começaram a circular, especialmente após uma performance emocionante no Oscar 2019. À época, Cooper era casado com a modelo Irina Shayk, que assistiu à apresentação na primeira fila.



Embora ambos tenham negado qualquer envolvimento amoroso, o público seguiu especulando sobre o suposto triângulo amoroso. Lady Gaga chegou a afirmar que a conexão entre ela e o ator era “atuada”, reforçando que tudo fazia parte da performance, que atualmente acumula quase um bilhão de visualizações no Youtube. Confira o momento:

Segundo matéria do jornal britânico The Sun, fontes próximas à produção de "Nasce uma estrela"afirmaram, na época, que Irina Shayk teria deixado o set de gravação diversas vezes incomodada com a aproximação entre Bradley e Gaga. "Ela não conseguia esconder seu ciúme", disse um dos relatos publicados. O ator e Irina se separaram pouco tempo depois. Apesar disso, nunca houve confirmação oficial de um romance entre os protagonistas.