Duda Guerra toma decisão contra Angélica e Benício após término - Foto: Reprodução

Duda Guerra apagou todas as fotos com Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, e deixou de seguir o ex-namorado nas redes sociais. A movimentação foi notada por internautas nesta sexta-feira, 9, levantando rumores de que o relacionamento chegou oficialmente ao fim.

Além de deletar os registros românticos com Benício, Duda também deixou de seguir a apresentadora Angélica, que até então era sua sogra. Nos stories, a influenciadora ainda apareceu sem aliança, o que reforçou as especulações de término. Os dois já não se seguem no Instagram, sinalizando um afastamento definitivo.

O casal havia assumido o relacionamento nas redes sociais no ano passado, com direito a aparições públicas e registros de viagens. Até o momento, nenhuma das partes se pronunciou oficialmente sobre o fim do namoro.

Entenda a confusão

O término foi ocasionado por uma briga envolvendo Duda e a influenciadora Antonella Braga. A nora de Angélica e Luciano Huck teria reclamado após a colega solicitar para seguir o perfil privado de Benício, conhecido como dix.

As duas chegaram a compartilhar vídeos sobre o assunto em seus perfis nas redes sociais e o caso ganhou repercussão nacional, fazendo com que diversos internautas cobrassem um posicionamento de Angélica com relação a situação.

Acusada de curtir um comentário ofensivo sobre a então namorada de seu filho, a apresentadora fez um post em seu perfil do Instagram e alegou que não compactua com o que vem acontecendo e expôs sua preocupação com o acesso dos jovens à internet.

“Ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e como mãe foi doloroso ver como isso se espalhou. Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros —às vezes curioso, outras vezes duro demais”, disse ela no post.

“Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional”, completou.