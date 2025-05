Neymar é criticado por comentar em foto sensual de Marina Ruy Barbosa - Foto: Reprodução

Neymar gerou polêmica na internet nesta quinta-feira, 8, ao comentar em uma foto sensual da atriz Marina Ruy Barbosa. A publicação marcava a conquista de Marina como a primeira brasileira a estampar a capa da revista norte-americana V Magazine, uma das mais prestigiadas do mundo da moda.

O jogador deixou um comentário simples com um emoji de aplausos e a bandeira do Brasil. No entanto, por se tratar de um ensaio em que a atriz aparece seminua, muitos usuários não aprovaram a atitude de Neymar, especialmente considerando seu relacionamento com Bruna Biancardi.

Entre as críticas, algumas internautas disseram que “jamais ficariam com um homem que comenta em fotos sensuais de outras mulheres” e ironizaram a postura de Bruna diante das constantes polêmicas envolvendo o atleta. “A gata aceita chifre, imagina comentário?”, escreveu uma usuária. “Ele não se comporta como homem casado, mas se ela não liga, quem somos nós?”, comentou outra.

Crise no relacionamento

Neymar e Bruna vivem rumores de crise no relacionamento. Recentemente, o jogador teria se mostrado abalado após um possível desentendimento com a influenciadora e não participou das comemorações com a família. Para tentar frear os boatos de separação, Neymar comentou em uma foto de Bruna com a filha do casal, Mavie.