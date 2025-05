Neymar se emociona ao comprar carro Porsche de R$ 4 milhões; veja

Neymar comprou Porsche avaliado em até R$ 4 milhões - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O atacante Neymar Júnior, craque do Santos e da Seleção Brasileira, se emocionou ao comprar um Porsche 911 GT3 RS 992. Segundo o UOL, o astro de 33 anos usou o novo veículo para treinar e compartilhou com atletas e funcionários o quanto queria esse modelo.

Ainda conforme a reportagem, Neymar usa esse e outro Porsche preto mais antigo para ir aos treinos do Peixe. Apesar do craque ser multimilionário, há poucos carros disponíveis com essas especificações no mercado.

O novo veículo é desenvolvido para desempenho esportivo e com tecnologia da Fórmula 1. A cor é um cinza gelo metálico, com capô na mesma cor, rodas de magnésio e banco concha. São 525 cavalos de potência e velocidade máxima de 296 km/h.

Porsche 911 GT3 RS 992 | Foto: Divulgação/Porsche

O carro ainda possui o número 44 no seu design, o mesmo do piloto Lewis Hamilton, amigo pessoal de Neymar. Na Tabela Fipe, esse modelo está avaliado em R$ 2,2 milhões, mas o preço é ainda mais alto no mercado secundário.

Em sites especializados como o 'Webmotors', o Porsche 911 GT3 RS 992 gira em torno de R$ 4 milhões.