Papa Leão XIV é fã de esporte, torce para White Sox e Alianza Lima

Papa Leão XIV - Foto: PAUL SUNCION / ANDINA / AFP

O mundo conheceu nesta semana o novo líder da Igreja Católica: Leão XIV, o segundo papa das Américas. Natural dos Estados Unidos e naturalizado peruano em 2015, Robert Francis Prevost traz consigo não apenas espiritualidade, mas também uma forte relação com o esporte.

Nascido em Chicago em 1955, Leão XIV é torcedor do Chicago White Sox. A paixão pelo time ficou clara assim que seu nome foi anunciado no tradicional “Habemus papam”. A confusão com o rival local foi rapidamente esclarecida pelo irmão do pontífice.

“Ele sempre foi torcedor do White Sox”, afirmou John Prevost à emissora WGN, após o Chicago Cubs projetar no telão do estádio Wrigley Field a mensagem “ELE É TORCEDOR DOS CUBS”. No beisebol, esse tipo de engano não é perdoado. O White Sox, aliás, não vence uma World Series desde 2005 — e agora tem orações vindas do Vaticano.

O novo papa também é conhecido por seu gosto por ceviche e carne de cabrito, além de se posicionar criticamente contra Donald Trump nas redes sociais. Sua relação com o Peru é profunda: viveu por décadas no país como missionário e, segundo a imprensa local, é torcedor do Alianza Lima.

A conexão com o esporte peruano é tamanha que a própria federação nacional de futebol brincou com a chegada de Leão XIV. “A fé tem um novo capitão e ele tem nacionalidade peruana”, publicou a Federação Peruana em tom bem-humorado sobre as chances remotas de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Além do beisebol e do futebol, o papa também é entusiasta do tênis. Em entrevista à Ordem Agostiniana em 2023, revelou seu desejo de retomar os treinos. “Desde que saí do Peru, tive pouquíssimas oportunidades de treinar, então estou ansioso para voltar às quadras”, comentou.