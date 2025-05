Xabi Alonso confirma saída do Leverkusen e deve assumir o Real Madrid

Xabi Alonso segura o troféu da Copa da Alemanha - Foto: INA FASSBENDER / AFP

O técnico Xabi Alonso confirmou nesta sexta-feira, 9, que deixará o comando do Bayer Leverkusen ao final da atual temporada europeia. Após dois anos e meio no clube alemão, onde realizou uma revolução técnica e tática, o espanhol desponta como principal favorito para assumir o Real Madrid, com a iminente saída de Carlo Ancelotti.

“O clube e eu concordamos que estes serão meus dois últimos jogos no comando da equipe”, anunciou Alonso em entrevista coletiva. “Agora é o momento certo para anunciar isso”.

Aos 42 anos, Xabi Alonso levou o Leverkusen a uma conquista inédita e invicta da Bundesliga, encerrando a hegemonia do Bayern de Munique. Sua trajetória meteórica como treinador ganhou ainda mais força com a impressionante campanha na Europa, o que despertou o interesse dos gigantes europeus, especialmente do Real Madrid, clube onde atuou como jogador entre 2009 e 2014.

Acordo de cavalheiros e futuro no Bernabéu

De acordo com o CEO do Leverkusen, Fernando Carro, existe um “pacto de cavalheiros” entre clube e treinador: Alonso poderia ser liberado em caso de oferta de um de seus ex-clubes, Liverpool, Bayern ou Real Madrid.

“Se ele receber uma oferta de algum dos grandes clubes pelos quais jogou, a gente se sentaria para conversar e não colocaríamos impedimentos”, afirmou Carro.

Com a provável saída de Ancelotti ao fim da temporada 2024/25, o nome de Xabi ganha ainda mais força no Bernabéu. O italiano, apesar de títulos importantes, enfrenta forte pressão após uma temporada decepcionante, com eliminação na Champions League e Copa do Rei, além da possível perda do título de La Liga para o Barcelona.

Ancelotti na mira da Seleção Brasileira

Fora dos planos do Real Madrid, Carlo Ancelotti continua sendo o principal alvo da CBF para comandar a Seleção Brasileira após a Copa América. A entidade presidida por Ednaldo Rodrigues já deixou claro o desejo de contar com o treinador quatro vezes campeão da Champions, e o fim de sua trajetória no clube merengue pode facilitar a negociação.

História em Leverkusen

Xabi Alonso assumiu o Leverkusen em outubro de 2022, com a equipe na zona de rebaixamento da Bundesliga. Rapidamente, transformou o time em um dos mais competitivos da Europa. Além do título alemão invicto, classificou o clube para as fases decisivas da Liga Europa e estabeleceu uma identidade de jogo admirada internacionalmente.

“Os jogadores me deram muito e tivemos uma ótima conexão”, destacou. “Quero me despedir deles como deve ser. Melhorei como treinador, como pessoa, e agora é hora de pensar no próximo passo”.

O espanhol, que brilhou em campo com as camisas de Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique e da seleção espanhola, iniciou sua trajetória como técnico nas categorias de base do Real Madrid, antes de comandar o time B da Real Sociedad. Em Leverkusen, enfim, deu seu salto definitivo ao estrelato como treinador.