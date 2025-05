Ancelotti acerta rescisão com o Real Madrid e se aproxima da Seleção

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e desejo da CBF - Foto: Carlo Hermann/AFP

Alvo antigo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Carlo Ancelotti pode estar finalmente a caminho da Seleção Brasileira. Segundo o jornal britânico 'The Athletic', o treinador italiano já acertou sua rescisão com o Real Madrid e tem caminho livre para fechar um novo contrato.

De acordo com o jornal, Ancelotti já é aguardado pela entidade para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, em junho. Em quarto na tabela, o Brasil encara o Equador e Paraguai nos dias 5 e 10.

O presidente Ednaldo Rodrigues já se viu próximo de fechar a negociação em duas oportunidades, mas ambas não tiveram final feliz. O cartola já admitiu que Ancelotti é a prioridade para o cargo desde a saída de Tite, voltando ao radar após a demissão de Dorival Júnior.

A saída de Ancelotti no clube espanhol já pode ocorrer após o clássico contra o Barcelona, no próximo domingo (11). Ainda segundo a reportagem, o italiano foi procurado por clubes da Arábia Saudita e teve oferecido pelo próprio Real um cargo fora da comissão técnica, mas optou por fechar com a Amarelinha.