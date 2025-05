Ancelotti recusa a Seleção Brasileira; Jorge Jesus volta a pauta

Neociação entre Carlo Ancelotti e CBF estão encerradas - Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Mesmo com acordo encaminhado com a CBF, Carlo Ancelotti não vem mais para a Seleção Brasileira. A gestora do futenol nacional decidiu encerrar as negociações com o italiano após ele recusar a proposta oferecida pela entidade, que esperava a assinatura de contrato. A Confederação agora mira o português Jorge Jesus, que está prestes a encerrar vínculo com o Al-Hilal.

Ancelotti esperava receber uma multa rescisória do Real Madrid referente vínculo com o clube espanhol, válido até 2026. Ao saber que tinha acordo com a CBF, o clube merengue afirmou que só aceitaria o distrato de forma amigável, sem multa.

O treinador recebeu uma oferta milionária da Arábia Saudita e vai iniciar as tratativas. De acordo com o jornal Marca, seria 50 milhões de euros líquidos por temporada, o equivalente a R$ 320 milhões na cotação atual.

Prestes a deixar o Al-Hilal, Jorge Jesus volta a estar na pauta da CBF. O presidente Ednaldo Rodrigues deseja contar com o novo comandante da Seleção Brasileira o quanto antes e que ele realize a convocação para os próximos jogos das Eliminatórias.

Vale destacar que o Brasil enfrenta o Equador, em 5 de junho, fora de casa, e Paraguai, em São Paulo, dia 10 de junho. A lista dos jogadores convocados deve ser enviada a Fifa até o dia 18 de maio.