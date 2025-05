Ancelotti diz "sim" para Seleção Brasileira, afirma jornalista

- Foto: Oli Scarff | AFP

O técnico italiano Carlo Ancelotti, 65 anos, está muito próximo de ser anunciado como o próximo treinador da Seleção Brasileira. A informação é do jornalista César Luís Merlo, que afirmou que o então treinador do Real Madrid já teria dado o "sim" para a CBF.

Ainda de acordo com Merlo, faltam detalhes contratuais, como a duração do vínculo entre Ancelotti e o Brasil, e o técnico estaria à disposição assim que a temporada europeia for finalizada, no meio do mês de maio.

O namoro entre CBF e Ancelotti vem de longa data e segundo o jornal The Athletic, representantes da CBF teriam viajado a Madrid nesta semana com o objetivo de conversar com o treinador após a eliminação do Real para o Arsenal nas quartas de final da Champions League.

A expectativa é que o Real Madrid realize a troca no comando antes do Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos. Xabi Alonso, atualmente no Bayer Leverkusen, surge como principal nome visado pelos merengues.

Com a negociação se concretizando, Ancelotti pode comandar o Brasil já no dia 04 de junho, em compromisso contra o Equador. No momento, a seleção ocupa a 4ª posição nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com apenas um ponto à frente da Colômbia, 6º colocada.