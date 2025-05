Carlo Ancelotti despista sobre futuro após vice na Copa do Rei

Má fase do Real Madrid aumanta possibilidade de Carlo Ancelotti dirigir a Seleção Brasileira - Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Após a derrota para o Barcelona por 3 a 2 e o vice-campeonato da Copa do Rei, o italiano Carlo Ancelotti evitou confirmar sua permanência no comando do Real Madrid. Em entrevista coletiva neste sábado, 26, o treinador afirmou que seu futuro será definido nas próximas semanas.

Ancelotti é considerado um dos principais nomes para assumir a Seleção Brasileira, mas, por enquanto, mantém o mistério. "Já disse, eu posso seguir (no Real) e posso parar. Este será um tema para as próximas semanas, não hoje", declarou.

A temporada do Real Madrid ainda pode ser parcialmente salva. O time ocupa a segunda posição no Campeonato Espanhol, quatro pontos atrás do líder e arquirrival Barcelona, mantendo a disputa pelo título nacional.

Segundo informações do canal inglês Sky Sports, a expectativa era de que Ancelotti deixasse o clube após a final da Copa do Rei, mas o treinador segue com o futuro indefinido.