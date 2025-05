Barcelona bate Real Madrid na prorrogação e conquista a Copa do Rei

Koundé marca na prorrogação e celebra o gol do título do Barça - Foto: Reprodução / Instagram / @fcbarcelona

Em jogo eletrizante e de virada, o Barcelona venceu o Real Madrid por 3 a 2 no último sábado, 26, na decisão da Copa do Rei, e conquistou seu 32º título da competição.

O Barcelona manteve a superioridade no primeiro tempo, com nove finalizações contra apenas uma do Real Madrid, e maior posse de bola. Na etapa final, a equipe de Carlo Ancelotti reagiu, mas o Barça conseguiu o empate no fim. Na prorrogação, o time comandado por Hans Flick foi mais eficiente e garantiu a vitória.

Pedri abriu o placar para o Barça no primeiro tempo. No segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni marcaram para o Real Madrid e viraram o jogo. Ferran Torres empatou ainda no tempo regulamentar, após assistência de Lamine Yamal. Na prorrogação, Koundé aproveitou erro de Modric e marcou o gol do título.

Com o resultado, o Barcelona amplia sua liderança como maior campeão da Copa do Rei, agora com 32 títulos. O Athletic Bilbao é o segundo, com 24 taças, e o Real Madrid ocupa a terceira posição, com 20 conquistas.