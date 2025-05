Ancelotti segue sendo a primeira opção da CBF, que estaria disposta a esperar uma rescisão amigável com o Real Madrid - Foto: Reprodução | Instagram

A Seleção Brasileira vai ficar mais algumas semanas sem técnico. O motivo? A CBF estaria disposta a aguardar por Carlo Ancelotti até que o Real Madrid não tenha mais chances de conquistar o título de 'La Liga', o campeonato espanhol.

A apuração é da ESPN. Segundo fontes da CBF, o presidente da Confederação, Ednaldo Rodrigues acredita que o desejo do italiano de assumir a seleção brasileira deve prevalecer. Com cinco rodadas a disputar e quatro pontos atrás do Barcelona, o Real - que já foi eliminado na liga dos campeões -, pode dar adeus a qualquer chance de título no próxiumo dia 11, quando enfrenta o rival.

A definição do novo treinador deve axcomntecer antes do dia 26 deste mês, quando acontece a convocação da seleção para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo 2026, contra Equador e Paraguai, em junho.

Plano B

Enquanto aguarda por Ancelotti, a CBF discute alternativas para um provável plano B, que teria Jorge Jesus, do Al Hilal, e Abel Ferreira, do Palmeiras, como alvos. Vale lembrar qu Real, Al Hilal e Palmeiras disputam o Mundial de Clubes da FIFA em junho nos Estados Unidos, o que poderia dificultar a rescisão de qualquer dos técnicos.