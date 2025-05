Ex-Flamengo e Corinthians é eleito melhor treinador da Premier League

Vitor Pereira no Wolverhampton - Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

O técnico do mês da Premier League foi eleito, e é um rosto mais do que conhecido para muitos brasileiros - Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, foi reconhecido pelo trabalho que vem fazendo com o Wolverhampton, que emplacou cinco vitórias nos cinco jogos que disputou em abril.

Português, Vitor passou boa parte de sua carreira no Brasil, treinando clubes do Brasileirão, e chegou ao Wolverhampton em dezembro do ano passado. Neste mês, o técnico e seu time venceram West Ham, Ipswich Town, Tottenham, Manchester United e Leicester em sequência, chamando a atenção no Campeonato Inglês.

Quando o treinador chegou ao clube, o Wolverhampton era o último colocado da Premier, com apenas duas vitórias em 16 jogos. Desde que o trabalho do técnico foi posto em prática, o time ascendeu à 13ª posição, ficando acima até mesmo de clubes mais conhecidos, como Tottenham e Manchester United, os dois lados da final da Europa League que será disputada no dia 21 de maio.

Vitor começou sua carreira como treinador à frente do clube português Porto, de onde saiu para treinar Al-Ahli, Olympiacos, Fenerbahçe e Shangai SIPG, nessa sequência. Em 2022, chegou ao Brasil como técnico do Corinthians.

Apenas um ano depois, em 2023, Vitor assumiu o Flamengo, de onde saiu para treinar o Al-Shabab antes de chegar ao Wolverhampton no final do ano passado.