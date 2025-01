City empata, Chelsea perde e 'Boxing Day' agita a Premier League

Haaland lamenta pênalti desperdiçado contra o Everton - Foto: Darren Staples | AFP

Sem vitória para o Manchester City no Natal: no tradicional 'Boxing Day', o atual tetracampeão inglês não passou de um empate em 1 a 1 com o Everton nesta quinta-feira, 26, jogando em casa, pela 18ª rodada da Premier League, em jogo que teve um pênalti perdido por Erling Haaland.

O jejum de gols do atacante norueguês, que só balançou as redes uma vez nos últimos sete jogos, é um dos sintomas da crise vivida pelo City, que venceu apenas uma de suas últimas 13 partidas entre todas as competições.

O empate no Etihad Stadium com o Everton, que luta contra o rebaixamento, deixa os 'Citizens' na sexta posição provisória com 28 pontos, 11 atrás do líder Liverpool, que tem dois jogos a menos, um deles nesta quinta-feira, contra o Leicester.

Além de Manchester City e Everton, outras cinco partidas movimentaram a manhã desta quinta. Em casa, o Chelsea perdeu o clássico de Londres para o Fulham e desperdiçou a chance de se aproximar do líder Liverpool. Cole Palmer abriu o placar para os mandantes, enquanto Harry Wilson e o brasileiro Rodrigo viraram o jogo para os visitantes.

Quem também venceu fora de casa foi o West Ham, que bateu o Southampton por 1 a 0. Já o Newcastle e o Nottingham Forest venceram Aston Villa e Tottenham, respectivamente. Outros quatro jogos completam o ‘Boxing Day’: Wolverhampton x Manchester United, Liverpool x Leicester, Brighton x Brentford e Arsenal x Ipswich, único jogo realizado na quinta-feira, 27.