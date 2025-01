Presidente da CBF lamenta falecimento do ator Ney Latorraca

Ney Latorraca em ação em uma das novelas da TV Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota lamentando o falecimento do ator e diretor Ney Latorraca, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 26, no Rio de Janeiro. Referência na dramaturgia brasileira por décadas, Ney tinha 80 anos e tratava um câncer de próstata desde 2019.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, manifestou o pesar da entidade para a família, amigos e fãs do ator. “O Brasil se despede de um grande ator, um dos artistas mais brilhantes de sua geração. Neste momento de imensa dor, a CBF manifesta seu pesar aos familiares, amigos e fãs de Ney Latorraca”.

Ney Latorraca nasceu em Santos em 25 de julho de 1944. Era filho de artistas. O pai, Alfredo, era cantor e crooner de boates e a mãe, Tomaza, cantora. Morou na infância em São Paulo e no Rio de Janeiro e iniciou sua carreira de artista no teatro, que o projetou para atuar na TV. Ney estava casado com o ator e escritor Edi Botelho havia 30 anos.