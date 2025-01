Silvio Santos e mais: relembre famosos que morreram em 2024

Silvio Santos, Octávio Florisbal, Caçulinha - Foto: Reprodução

O ano de 2024 foi marcado por perdas significativas, como a despedida do grande ícone da televisão Silvio Santos, o cartunista Ziraldo, e o jornalista Cid Moreira, entre tantas outras personalidades que deixaram contribuições marcantes na história do país. O Portal A TARDE lembrou as despedidas do decorrer do ano.

Confira:

JANEIRO

Zagallo, João Carreiro, Jandira Martini | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em janeiro, o mundo do futebol lamentou a morte de Zagallo, aos 92 anos, no dia 5. Com os dois títulos vencidos como treinador e os dois como jogador, é o recordista de Mundiais, além de ser uma das três pessoas que conquistaram a Copa do Mundo tanto como jogador quanto treinador. Conhecido como “Velho Lobo”, Zagallo foi uma das peças mais importantes do futebol brasileiro.

O cantor sertanejo João Carreiro morreu no dia 3, aos 36 anos, conhecido por sua autenticidade musical na dupla João Carreiro & Capataz. Já no final do mês, Jandira Martini, uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, nos deixou no dia 29.

FEVEREIRO

Regina Vianna | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em fevereiro, Alexei Navalny, conhecido como maior líder da Rússia na última década, morreu após "não se sentir bem” depois de uma caminhada. O presidente do Conselho de Administração da Península Participações e da BRF, Abilio Diniz, faleceu no dia 18.

Regina Vianna, atriz brasileira com uma trajetória consistente no teatro e na TV, morreu no dia 18, após um acidente vascular cerebral hemorrágico. A atriz participou de diversos trabalhos na TV Globo nos anos 70 e 80.

MARÇO

Akira Toriyama | Foto: Reprodução/Divulgação/Toei Animation

Em março, o criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, faleceu no dia 1º, aos 68 anos. Criador do anime 'Dragon Ball', seu trabalho revolucionou a indústria de animes e influenciou gerações de fãs ao redor do mundo. No final do mês, dia 30, o ator Chance Perdomo se foi após um acidente de moto. Ele é conhecido por atuar em 'Gen V' e 'O mundo sombrio de Sabrina'.

ABRIL

Anderson Leonardo, Ziraldo, O.J. Simpson | Foto: Reprodução/Instagram | Agência Brasil | Jason Bean / AFP

Ziraldo, criador de O Menino Maluquinho, faleceu no dia 6, deixando um legado na literatura infantil e no humor gráfico. Cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador, humorista, gestor e jornalista brasileiro, Ziraldo foi um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil e presidiu a Fundação Nacional de Artes durante o ano de 1985.

Abril trouxe a morte de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, no dia 26. Anderson foi um ícone do pagode, com sucessos como "Cilada". Em outubro de 2022, Anderson foi diagnosticado com um câncer inguinal. Após um breve período de remissão em janeiro de 2023, ele retornou ao tratamento em maio do mesmo ano.

Em fevereiro de 2024, Anderson foi hospitalizado novamente, submetendo-se a imunoterapia e tratamento para dor, com alta em março após um procedimento bem-sucedido para aliviar a dor. No entanto, a doença progrediu e Anderson voltou a ser internado em estado grave em seguida.

O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano e figura controversa, morreu no dia 10.

MAIO

Paulo César Pereio | Foto: Reprodução/TV Globo

Em maio, Paulo César Pereio, ator conhecido por seus papéis marcantes no cinema e na televisão, faleceu no dia 12, aos 83 anos, após uma carreira repleta de personagens inesquecíveis. Seu primeiro trabalho no cinema foi em 1964, no filme Os Fuzis, dirigido por Ruy Guerra.

Dona Cabeluda, figura marcante para história do recôncavo baiano, faleceu no dia 6. Natural da cidade de Itabuna, no sul da Bahia, a cafetina fugiu de casa ainda na adolescência devido ao ambiente de violência ao qual foi submetida, e se casou-se com um homem mais velho, com quem construiu uma família. Dona Cabeluda que, até tomar remédio para cair os pêlos em excesso dos braços e das pernas, fazia jus ao condinome, era tida como figura histórica na região de Cachoeira, onde foi dona de boate por 30 anos.

O narrador esportivo Silvio Luiz morreu no dia 16. Ele foi um importante locutor esportivo, apresentador, ator e árbitro de futebol brasileiro. De acordo com o boletim médico, o narrador estava sedado há cerca de uma semana. Ele ficou intubado, em ventilação assistida e sob cuidados intensivos. Silvio era casado com a cantora Márcia desde 1989 e deixa três filhos: Alexandre, Andréa e André.

JUNHO

Maria da Conceição Tavares, Nahim, Wandeko Pipoca, Donald Sutherland | Foto: Reprodução

O mês de junho registrou a morte da economista Maria da Conceição Tavares, no dia 8, que foi uma referência em políticas públicas no Brasil. Nascida em Aveiro, Maria tornou-se no Brasil uma das principais referências do pensamento desenvolvimentista. Em 1998, venceu o Prêmio Jabuti na categoria Economia por sua significativa contribuição ao pensamento econômico no Brasil.

Em 2012, ganhou o Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia de 2011 da então Presidente Dilma Roussef. Além disso, era defensora ferrenha do desenvolvimento com justiça social.

Wandeko Pipoca, o primeiro palhaço Bozo do Brasil, morreu no dia 18. Em 2023, Wanderley Tribeck lançou sua biografia intitulada "Da Morte para a Vida", onde narrou toda sua trajetória, desde o início da carreira artística, passando pelo período como Bozo, até sua vida após a televisão.

A atriz Ilva Niño, conhecida por sua trajetória em novelas, nos deixou no dia 12. O mês também foi marcado pela morte do cantor Nahim no dia 13, deixando saudades com suas músicas românticas. No dia 17, a atriz francesa radicada no Brasil, Jacqueline Laurence partiu, deixando saudades aos fãs. Outro cantor que se foi neste mês foi o sertanejo Chrystian, da dupla sertaneja Chrystian & Ralf, no dia 19.

No dia 20, o ator Donald Sutherland, conhecido por filmes como 'Jogos Vorazes' e 'M.A.S.H.', faleceu aos 88 anos

JULHO

Clery Cunha, Laércio de Freitas, Iran Lima, Tetê Medina | Foto: Reprodução

Em julho, o humorista Clery Cunha morreu no dia 4. Laércio de Freitas, maestro e pianista brasileiro, faleceu no dia 5, sendo reconhecido por sua contribuição à música instrumental. Iran Lima, ator de novelas, morreu no dia 21, aos 61 anos. No mesmo mês, a atriz Tetê Medina faleceu no dia 2, deixando um legado no teatro e na TV brasileira.

AGOSTO

Silvio Santos, Octávio Florisbal, Caçulinha | Foto: Reprodução

Agosto foi marcado pela morte de Silvio Santos, aos 93 anos, no dia 10. Um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvio foi fundador do SBT e um ícone da televisão. O empresário começou a carreira como camelô, nas ruas da capital carioca. Ele também foi dono do antigo banco Panamericano, e até pré-candidato à presidência da República, em 1989, na primeira eleição direta do Brasil desde o golpe militar de 1964.

Sua trajetória na TV começou na década de 1970, primeiro com a TVS, e depois com mais quatro canais, que juntos passariam a formar o Sistema Brasileiro de Televisão, ou SBT, onde ele consolidou a sua fama.

O músico Caçulinha, parceiro de programas de auditório, morreu no dia 5, deixando saudades com sua alegria e talento. Antes de firmar com Faustão, o músico participou de outras programas de TV: Essa Noite se Improvisa, Raul Gil, Ratinho, Os Trapalhões, Balão Mágico, Clube do Bolinha, Almoço com a Estrelas, Perdidos na Noite, A Praça é Nossa, entre outros.

Octávio Florisbal, ex-diretor da Rede Globo, faleceu no dia 13.

SETEMBRO

Sergio Mendes, Maggie Smith, James Earl Jones | Foto: Reprodução

Em setembro, Sergio Mendes, pianista e compositor renomado, morreu no dia 5, sendo um dos maiores embaixadores da música brasileira no exterior. Maggie Smith, estrela de Harry Potter e Downton Abbey, faleceu no dia 27, aos 89 anos. James Earl Jones, a voz inesquecível de Darth Vader e Mufasa, morreu no dia 9, aos 93 anos.

OUTUBRO

Cid Moreira, Maguila, Emiliano Queiroz, Ary Toledo | Foto: Acervo Grupo Globo | Reprodução | Reprodução

Cid Moreira, lendário apresentador do Jornal Nacional, morreu no dia 3, aos 96 anos. Cid deu início à carreira carreira no rádio em 1944, quando um amigo o descobriu e incentivou que fizesse um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté. Entre 1944 e 1949, ele narrou comerciais até se mudar para São Paulo, onde atuou na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade.

Em 1951, se mudou para o Rio de Janeiro, onde foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga. Foi lá que ele teve as suas primeiras experiências na televisão, apresentando comerciais ao vivo em programas como “Além da Imaginação” e “Noite de Gala”, na TV Rio.

O ex-boxeador Maguila faleceu no dia 24, vítima de complicações de saúde. Em março deste ano, a esposa do ex-pugilista, revelou que ele sofria de uma doença degenerativa há 15 anos e foi internado em uma clínica para tratamento de crises de agressividade. O principal peso-pesado e uma das direitas mais pesadas do boxe brasileiro sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, diagnosticada em 2013.

Emiliano Queiroz, ator de grandes produções da TV brasileira, nos deixou no dia 4. O humorista Ary Toledo se foi no dia 12, enquanto Liam Payne, ex-integrante do One Direction, faleceu no dia 16, aos 31 anos, causando comoção internacional. Outubro trouxe perdas como a de Zé Carlos, ex-lateral da Seleção Brasileira, no dia 25.

NOVEMBRO

Agnaldo Rayol | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em novembro, o cantor Agnaldo Rayol morreu no dia 4, deixando um legado de romantismo e emoção em suas músicas. Ele era conhecido pelo repertório romântico, especialmente as músicas italianas. Era irmão do também cantor Reynaldo Rayol. O ator Mark Withers faleceu no dia 22, aos 77 anos, sendo conhecido por papéis em séries de TV, como 'Stranger Things' e 'Sense8'.

DEZEMBRO

O ator Ney Latorraca | Foto: Reprodução

Prestes a finalizar o ano, o Brasil perdeu um grande nome da dramaturgia: o ator Ney Latorraca. Com mais de cinco décadas de carreira no teatro, cinema e televisão, ele faleceu um dia após o Natal, no Rio de Janeiro, aos 80 anos de idade. O artista estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a um câncer de próstata e acabou falecendo devido a uma sepse pulmonar.

Ney teve o câncer diagnosticado em 2019. Ele chegou a ser operado e retirou a próstata. Entretanto, em agosto de 2024 a doença voltou já com metástase.

No dia do Natal, faleceu, aos 43 anos, Ana Paula Barbosa, conhecida como Paulinha, esposa do cantor Flavinho, vocalista do grupo Pagod'Art. Ela estava internada no Aristides Maltez, em Salvador, desde o último sábado, 21, em tratamento contra um câncer retal.

Já o cinema internacional perdeu, no dia 21 de dezembro, o ator Hudson Meek, que morreu aos 16 anos de idade em decorrência de um acidente automobilístico. A família confirmou a notícia no Instagram oficial do artista. Ele foi responsável por interpretar a versão mais jovem do protagonista Baby no filme ‘Em Ritmo de Fuga’. Antes dele, uma das principais vozes do grupo americano Chic, entre os anos de 1978 a 1983, Alfa Anderson, morreu aos 78 anos, em 17 de dezembro. Na banda, Anderson interpretou alguns sucessos, a exemplo de “I want your love”, “Le freak” e “Good times”. Ela assumiu o posto de cantora oficial depois que a cantora Norma Jean Wright saiu para uma carreira solo.

No dia 7, o escritor Gramiro de Matos morreu, encerrando o ano com uma grande perda para a literatura. De acordo com a família, ele morreu de causas naturais, após enfrentar um período de dificuldades respiratórias. Entre as produções literário de destaque de Gramiro, estão "Urubu-Rei" e "Os morcegos estão comendo os mamãos maduros".

O escritor Dalton Trevisan, uma das grandes figuras da literatura brasileira, faleceu aos 99 anos, no dia 9. Conhecido como "O Vampiro de Curitiba", apelido que reflete sua reclusão e aversão a entrevistas, Trevisan marcou seu nome na literatura como um mestre do conto. Ele recebeu o prestigiado Prêmio Camões em 2012 e o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, consolidando seu legado.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro