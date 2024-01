Morre, aos 92 anos, o tetracampeão mundial Mário Jorge Lobo Zagallo | A TARDE

Morreu no início da madrugada deste sábado, 6, aos 92 anos, o ex-técnico de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo.

Conhecido como “Velho Lobo”, Zagallo foi uma das peças mais importantes do futebol brasileiro. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do ex-jogador no Instagram.

"É com enorme pesar que informamos a morte de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas.

Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa”, informa a nota de pesar divulgada pela família na página do tetracampeão no Instagram.

Nascido ao 9 de agosto de 1931, em Atalaia, Mario Jorge Lobo Zagallo começou a carreira no América-RJ, clube do coração. Após isso se transferiu para o Flamengo, onde conquistou um tricampeonato carioca (1953, 1954 e 1955). Depois do Rubro-Negro, foi para o Botafogo, onde voltou a conquistar estaduais, além da Taça Brasil.

Zagallo esteve presente em campo nas disputas dos Mundiais de 1958 e 1962, conquistadas pela Seleção Brasileira.

Após se despedir dos gramados em 1966, iniciou a carreira de treinador no juvenil do Botafogo. Treinou o profissional do alvinegro em quatro oportunidades, o Flamengo três vezes, o Vasco em duas oportunidades, além de Fluminense, Al-Hilal, Bangu e Portuguesa.

Zagallo foi o treinador da icônica Seleção Brasileira de 1970, tricampeã mundial no México. Foi ainda coordenador de Parreira na Copa de 1994, ocasião na qual o Brasil também venceu, nos Estados Unidos, além de ter sido vice campeão como treinador da Seleção em 1998, na França. Trabalhou ainda na Copa de 2006, mais uma vez na comissão técnica de Parreira.

Com os dois títulos vencidos como treinador e os dois como jogador, é o recordista de Mundiais, além de ser uma das três pessoas que conquistaram a Copa do Mundo tanto como jogador quanto treinador.