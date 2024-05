Maior cafetina do Recôncavo Baiano, Dona Cabeluda morre aos 80 anos | A TARDE

Conhecida como Dona Cabeluda, a cafetina mais famosa da região do Recôncavo Baiano, identificada como Renildes Alcântara dos Santos morreu nesta segunda-feira, 6, na cidade de Cachoeira. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Proprietária de uma tradicional casa noturna, Cabeluda morreu aos 80 anos. Ela deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira já em estado grave, na tarde de domingo, após um mal estar. A cafetina ainda foi reanimada pelos médicos, mas não resistiu e morreu nesta segunda.

Natural da cidade de Itabuna, no sul da Bahia, a cafetina fugiu de casa ainda na adolescência devido ao ambiente de violência ao qual foi submetida, e se casou-se com um homem mais velho, com quem construiu uma família.

Dona Cabeluda que, até tomar remédio para cair os pêlos em excesso dos braços e das pernas, fazia jus ao condinome, era tida como figura histórica na região de Cachoeira, onde foi dona de boate por 30 anos.

