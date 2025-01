Morre Alfa Anderson, voz do grupo americano Chic

Causa da morte não foi divulgada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das principais vozes do grupo americano Chic, entre os anos de 1978 a 1983, Alfa Anderson, morreu aos 78 anos. A informação foi confirmada pelo colega de banda, o guitarrista Nile Rodgers, por meio das redes sociais, em uma publicação de agradecimento, na última terça-feira, 17. A causa da morte não foi divulgada.

Na banda, Anderson interpretou alguns sucessos, a exemplo de “I want your love”, “Le freak” e “Good times”. Ela assumiu o posto de cantora oficial depois que a cantora Norma Jean Wright saiu para uma carreira solo.

Alfa Anderson nasceu em Augusta, no estado americano da Georgia, em 7 de setembro de 1946. Em meados dos anos 1980, depois que o Chic fez uma pausa em suas atividades, Anderson voltou a lecionar, vindo a tornar-se diretora da Academia El Puente para a Paz e Justiça do Brooklyn. Ela continuou lançando músicas de forma intermitente, incluindo seu álbum solo de 2017, “Music from my heart”.

Em nova formação, liderada por Nile Rodgers, o Chic é uma das atrações da edição 2025 do C6 Fest, que acontece em maio em São Paulo.