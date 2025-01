Subsecretário de Eventos confirma show de Lady Gaga no Rio em 2025

A apresentação deve acontecer em maio, na praia de Copacabana - Foto: Reprodução | Instagram

Rodrigo Castro, subsecretário de Eventos e Relações Institucionais na Secretaria de Estado de Cultura e Economia do Rio, confirmou o aguardado show de Lady Gaga em 2025. A apresentação deve acontecer em maio, na praia de Copacabana, seguindo os moldes do show de Madonna realizado no mesmo mês deste ano.

A confirmação foi feita por Castro em vídeo publicado na última sexta-feira, 20, onde ele antecipou o evento, mencionando também os investimentos do governo no Carnaval e em outros grandes eventos, como a COP 30.

"Tem muita novidade boa por aí. O Governo do Estado está investindo R$ 40 milhões no Carnaval, depois disso vem Lady Gaga, vem Rio Open, vem muitos eventos também ligado a COP 30 que acontece aqui no Brasil", afirmou durante o Fórum Realiza RJ.

Além disso, rumores aumentaram quando o Copacabana Palace, famoso hotel carioca, anunciou o bloqueio de reservas entre os dias 14 e 21 de maio e 7 e 14 de junho. O local foi onde Madonna se hospedou durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.

Embora os detalhes ainda não tenham sido oficialmente confirmados pela produtora Bônus Track, que está negociando o evento, fontes próximas indicam que a organização está seguindo o mesmo modelo do show de Madonna, evento que contou com o apoio da prefeitura do Rio.