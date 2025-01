"Cada artista fala por si" diz Daniela Mercury sobre mudar Axé

Cantora conversou com a imprensa - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

A cantora Daniela Mercury evitou, ao ser perguntada sobre as mudanças feitas por artistas em letras da Axé Music, durante a coletiva de lançamento do Pôr do Som, neste sábado, 21. Mercury, entretanto, disse que "cada artista fala por si".

Leia mais

>> Pôr do Som confirmado! Daniela Mercury detalha show após impasse

Daniela Mercury exaltou sua relação com a música e a cultura popular da Bahia, além da admiração pelos orixás. A discussão acerca do tema aconteceu após a cantora Cláudia Leitte retirar o nome Iemanjá da letra da canção 'Caranguejo'.

"Eu quero fazer tudo, crescer, receber reconhecimento pelo que a gente produz, na medida que a gente merece. Isso é mais difícil mais para um grupo do que para outro. Quando é mulher, nordestina, se for negra é mais ainda. A gente vai somando [...] Fico muito feliz de ser regional, baiana, do candomblé, eu sou de orixá [...] Minha música sempre diz quem eu sou, no que acredito, eu sou a menina que andava de ônibus, que fez aula de dança", iniciou.

"Tudo que é daqui eu amo mais, defendo mais, brigo, e minha arte é toda pautada na inspiração da cultura popular de Salvador. Tudo que penso está na minha música. Estou aqui para falar da minha arte, de quem sou como artista. Cada artista fala por si. Cada [...] Canto meus santos de todas as maneiras", completou Daniela Mercury.