Saiba quanto Mariah Carey ganha anualmente por hit de Natal

Mariah Carey ganha valores milionários todo ano por composição de 1994 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O que você quer de Natal? A cantora norte-americana Mariah Carey lançou há 30 anos, em 1994, o hit que pode sustentar todos os seus presentes natalinos. “All I Want for Christmas is you” ("Tudo que eu quero de Natal é você", em tradução livre do inglês) voltou ao topo das paradas de sucesso em dezembro de 2024, rendendo milhões de dólares para a autora.

De acordo com números das revistas The Economist e Forbes, a cantora ganha cerca de US$ 2,5 milhões em royalties anuais pela gravação. Já o jornal The New York Post faz uma estimativa consideravelmente maior, de US$ 3 milhões.

Isso ocorre porque Mariah, além de ser a voz que espalhou a música por todo o mundo, também é uma das compositoras da canção natalina, ganhando royalties por outras gravações, como as de Lady Gaga, Demi Lovato, Justin Bieber e Fifth Harmony.