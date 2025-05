Raphinha ultrapassa melhor temporada de Neymar na europa; veja números

Raphinha, atacante do Barcelona - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quando falamos em jogador brasileiro na disputa pelo prêmio da Bola de Ouro é impossível não mencionar o Neymar na temporada 2015/16, quando o atleta, em números, fez o seu melhor ano na europa. O atacante Raphinha sem dúvidas estará na briga pela premiação e alcançou a marca dos 54 participações em gols, ultrapassando a melhor temporada de Neymar no futebol europeu, que somou 53 gols e assistências enquanto também defendia o clube catalão.

O jogador conseguiu o feito após dar o passe para o gol de Ferran Torres, o segundo do Barcelona no confronto contra a Inter de Milão, nesta quarta-feira, 30. Além da assistência, Raphinha também acertou um belo chute de fora da área e, após bate-rebate da bola com o travessão e o goleiro Sommer, a equipe marcou o tento do empate em 3 a 3, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League.

Em alta em 2025, o brasileiro é um dos grandes favoritos pela conquista da Bola de Ouro. Veja os números:

Raphinha 2024/25:

51 jogos

54 participações em gols

30 gols

24 assistências

Neymar em 2015/16:

49 jogos

53 participações em gols

31 gols

22 assistências

O brasileiro também é líder em diversas estatísticas na atual edição da Champions League, já que é o primeiro jogador em participações em gols (20), em assistências (8), grandes chances criadas (12), passes decisivos (37).