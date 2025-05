Seis gols! Barcelona e Inter fazem jogo épico e empatam pela Champions

Equipes fizeram um jogo histórico pela Champions League - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@Inter)

Barcelona e Inter de Milão protagonizaram um jogo histórico nesta quarta-feira, 30, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha. Pela partida de ida da semifinal da UEFA Champions League, que foi marcada por golaços e reviravoltas, as equipes empataram em 3 a 3 e levaram toda a decisão para o duelo de volta, marcado para a próxima semana.

Mesmo fora de casa a Inter não se intimidou pela boa fase da equipe espanhola e, não somente abriu o placar no primeiro minuto, como também fez 2 a 0 aos 21 minutos do 1º tempo. A reação catalã, entretanto, não demorou muito e a estrela Lamine Yamal, de 17 anos de idade, diminuiu com um golaço de fora da área após bela jogada individual.

O empate surgiu no fim da primeira etapa, quando Ferran Torres, que jogou no lugar do artilheiro lesionado Lewandowski, aproveitou passe de cabeça de Raphinha para balançar as redes. O duelo, entratanto, não caiu tecnicamente e, pela segunda vez no jogo, Dumfries marcou e deixou os italianos em vantagem mais uma vez.

Mas o Barcelona estava empenhado em não ficar muito tempo atrás no placar. Dois minutos depois, o brasileiro Raphinha acertou no travessão uma bela finalização de fora da área. A bola rebateu nas costas do goleiro Yann Sommer e pulou no fundo das redes. Marcos Thuram, Denzel Dumfries (duas vezes), Lamine Yamal, Ferran Torres e Sommer (contra), portanto, foram os autores dos gols.

A partida de volta, marcado no estádio Giuseppe Meazza, na Itália, está marcada na próxima terça-feira, 6, às 16h, e decidirá o primeiro finalista da Champions League.