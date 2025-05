Briga? Neymar se chateia com Biancardi após almoço de Páscoa; entenda

Neymar e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Parece que o clima na casa do jogador Neymar não está muito amistoso. Isso porque o craque, que sofreu uma lesão pouco antes da Páscoa, ficou abalado após ser afastado dos treinos há 13 dias sem previsão de retorno. Segundo o portal LeoDias, uma nova chateação mexeu ainda mais com o atleta.

Neymar teria se chateado com a companheira, Bruna Biancardi, por ela manter as comemorações do feriado. Por isso, o jogador optou por se manter recluso, em outro cômodo, durante a confraternização

O atleta sofreu a lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda no dia 23 de abril, e a comemoração foi na Sexta-feira Santa, dia 25. Ele, porém, não quis ficar na festa e por pouco não deixou de aparecer no compromisso por inteiro.

Em meio ao climão, o pai do jogador tentou contornar a situação levando um pastor para a festa. Ainda de acordo com o portal, Neymar participou da benção, mas logo depois voltou a ficar sozinho e pensativo, ainda abalado com os recentes acontecimentos. Aliás, essa seria a razão para Neymar não ter aparecido nos registros da comemoração.

Diante da situação delicada do craque, a mãe, Nadine, do jogador também teria demonstrado preocupação com ele. Um dos pontos que a família acredita que pode melhorar o ânimo de Neymar é a aproximação de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, e Helena, filha com Amanda Kimberlly, que têm poucos meses de diferença.

Surpresa para Biancardi

Apesar dos altos e baixos, e das polêmicas envolvendo traições e separações, parece que o clima entre Neymar e Bruna Biancardi é de puro romance — pelo menos antes da Páscoa. No último dia 15, o jogador de futebol usou as redes sociais para parabenizar a mãe de sua filha pelo aniversário, e surpreendeu com atitude: uma comemoração com direito a declaração apaixonada, selinho, flores e um jantar romântico.

Na publicação, Neymar compartilhou uma foto dos dois se beijando sobre um chão coberto por pétalas de rosa, ao lado da frase "feliz aniversário" escrita no chão. A legenda foi cheia de afeto: “Parabéns, linda… você merece todas as melhores coisas desse mundo! Te amo”.

O casal também apareceu junto em um vídeo matinal, onde, em clima familiar, preparavam um bolo de aniversário. A pequena Mavie roubou a cena com momentos fofos ao lado dos pais.

E a família está prestes a crescer ainda mais: Bruna está grávida novamente, esperando uma menina que se chamará Mel. Neymar, por sua vez, já é pai de três: além de Mavie, também é pai de Davi Lucca, com Carol Dantas, e de Helena, fruto de uma relação breve com Amanda Kimberly.