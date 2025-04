Neymar tem nova lesão confirmada e não há previsão de volta

Santos não divulgou prazo para retorno de Neymar - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

Uma nova lesão muscular sofrida por Neymar foi confirmada pelo Santos, na noite desta sexta-feira, 18. De acordo com o clube, o problema do craque, desta vez, é no semimembranoso da coxa esquerda. A lesão antiga, na mesma perna, foi em outro músculo e não sofreu influência.

O Santos não divulgou prazo para o retorno de Neymar. De acordo com o clube, o jogador, em paralelo ao tratamento, vai trabalhar de fortalecimento muscular para que novo problema venha futuramente.