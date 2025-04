Trump ameaça sair das negociações de paz na Ucrânia

Donald Trump - Foto: Jim Watson/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira,18, se retirar das negociações para encerrar a guerra na Ucrânia caso não veja avanços, um sinal de cansaço que começa a se instalar em Washington quase 100 dias após o retorno do republicano ao poder.

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, afirmou que Washington dará um passo atrás caso a paz entre Moscou e Kiev não seja “factível”.

“Sim, muito em breve”, disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca quando lhe perguntaram se confirmaram essa possibilidade.

“Não há um número específico de dias, mas rapidamente, queremos que isso aconteça”, acrescentou.

Trump se comprometeu a culpar o presidente russo, Vladimir Putin, que tentou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, ou seu par ucraniano, Volodimir Zelensky.

Mas insistiu que ambas as partes precisam avançar.

"Agora, se por algum motivo uma das duas partes dificultar muito, simplesmente vamos dizer: 'Vocês são idiotas. São uns tolos. São pessoas horríveis', e simplesmente vamos seguir em frente", disse Trump. "Mas espero que não precisemos fazer isso."

Antes de retornar ao poder em janeiro, Trump se gabava de ser capaz de pôr fim à guerra na Ucrânia em 24 horas.

Recentemente, afirmou que estava sendo sarcástico.

A Ucrânia pegou um cessar-fogo total temporário e acusou a Rússia de tentar ganhar tempo para negociar em uma posição mais vantajosa.

Expirado

O Kremlin declarou nesta sexta-feira que uma moratória de 30 dias aos bombardeios contra infraestruturas energéticas “expirou”.

O anúncio afasta a perspectiva de uma ameaça iminente nos combates.

Em março, a Casa Branca afirmou que havia chegado a acordos tanto com Moscou quanto com Kiev para que parassem de atacar as infraestruturas energéticas do lado adversário. Mas, um mês depois, a Rússia deu o acordo por encerrado.

“De fato, o mês [da moratória] expirou”, declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, em sua coletiva de imprensa diária.

Os detalhes do acordo nunca ficaram totalmente claros: nem quando começou a ser aplicado, nem por quanto tempo se prolongaria, nem sob quais condições.

Os russos anunciaram em 18 de março, após uma conversa telefônica entre Trump e Putin, mas os ucranianos só se referiram a ele dias depois, após conversas com os americanos.

Além disso, desde então, a Rússia e a Ucrânia têm sido acusadas quase diariamente de viola-lo.

Antes do anúncio dessa trégua energética, Donald Trump propôs um cessar-fogo completo e incondicional, algo que Kiev aceitou, mas que Putin rejeitou.

Americanos, europeus e inovadores têm uma reunião prevista para a próxima semana em Londres, após negociações anteriores que terminaram sem grandes avanços.

Nos últimos dois meses, Donald Trump mudou de forma radical e inesperada da Rússia, recorrendo repetidamente à retórica do Kremlin, em particular sobre as origens do conflito, o que levou Kiev a temer a retirada do apoio militar americano.

Os europeus, por sua vez, foram afastados até o momento das negociações impulsionadas por Washington.

Com o presidente da França, Emmanuel Macron, à frente, alguns trabalhos na criação de um futuro contingente de paz europeu na Ucrânia quando um eventual cessar-fogo para o progresso. Uma opção que cria divisão entre os aliados de Kiev e é uma linha vermelha para Moscou.

Marco Rubio foi designado para o chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov, para transmitir a "mensagem de mensagem" apresentada aos europeus e ucranianos. “A paz é possível se todas as partes se comprometerem a chegar a um acordo”, destacado.

Novos ataques russos

Na Ucrânia, os ataques russos prosseguem. Uma pessoa morreu e pelo menos 98 ficaram feridas, incluindo seis crianças, em um ataque com mísseis em Kharkiv, segundo o balanço divulgado pelo prefeito Igor Terekhov.

Em Sumy, onde 35 pessoas morreram no domingo em um bombardeio russo, um novo ataque com drones deixou um morto e um ferido, informou a administração militar local.

De modo paralelo, Estados Unidos e Ucrânia concordaram na quinta-feira um "memorando de interesses", primeiro passo para concluir um acordo sobre a exploração de recursos naturais e estratégicos minerais da Ucrânia.

O memorando, publicado sexta-feira por Kiev, especifica que o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, viajará na próxima semana a Washington para negociar e afirma que Estados Unidos e Ucrânia contemplam concluir as negociações até 26 de abril.